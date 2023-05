Agenzia Dogane e Monopoli: nuova direttiva di coordinamento strategico in materia di misurazione e valutazione della performance

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Direttiva 272519/RU con la quale si forniscono le linee di indirizzo strategico relativamente alla misurazione e valutazione della performance del relativo management.

In particolare, il Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse, ha inteso impartire direttive chiare e puntuali affinché gli obiettivi dei dirigenti dell’Agenzia non siano individuati con riferimento agli ordinari compiti di ufficio, ma puntino a stimolare un continuo rilancio della performance organizzativa e individuale, creando così valore per l’Agenzia e per i contribuenti in termini di miglioramento organizzativo e funzionale.

Con questo riallineamento del processo di misurazione e valutazione delle performance dell’Agenzia alla normativa di settore, ai principi regolatori della materia elaborati in sede giurisprudenziale e alle buone pratiche, i Direttori delle Strutture di vertice dovranno definire e assegnare ai dirigenti di livello non generale, con congruo anticipo rispetto al termine del 31 gennaio di ciascun anno, gli obiettivi strategici individuali da condividere con il personale loro assegnato.

La direttiva prevede anche che i risultati raggiunti siano misurati secondo parametri e criteri oggettivi, con un ridotto margine di discrezionalità in sede di valutazione dello stato di avanzamento delle attività e dei progetti, come suggerito dalla stessa Corte dei Conti, atteso che dal conseguimento degli obiettivi discendono anche effetti sulla retribuzione accessoria del personale dirigenziale.

