Agenda pronta per CEEGC ’22, l’evento che si terrà a Budapest il prossimo 16 settembre

Il team dell’Agenzia Hipther è lieto di annunciare l’agenda dell’edizione 2022 della Conferenza sui giochi dell’Europa centrale e orientale (CEEGC), che è giunta alla sua 7a edizione.

La conferenza e i prestigiosi CEEG Awards (Central and Eastern European Gaming Awards) si terranno il 16 settembre al The Ritz-Carlton Budapest.

L’evento include alcune delle discussioni più attese delle regioni e c’è molto di cui parlare quando si tratta di nuove normative, aggiornamenti delle fasce fiscali, innovazione del settore dei giochi d’azzardo.

“CEEGC Budapest è stato lanciato nel 2016 e ha immediatamente portato un nuovo look con il suo layout in stile boutique. Ha anche reso sexy i colloqui sulla conformità nel momento in cui il settore online si concentrava sul marketing.

Dopo 7 anni, gli aggiornamenti sulla conformità sono gli argomenti più ricercati nel settore e ovviamente non allentiamo la qualità delle discussioni e del networking. Non vediamo l’ora di incontrate il settore il prossimo settembre presso il lussuoso Ritz-Carlton Budapest per parlare di alcuni dei più importanti contenuti relativi alla conformità nei paesi CEE e nei Balcani”, ha affermato Zoltán Tűndik, co-fondatore e capo del business presso l’agenzia Hipther. Tra gli argomenti tradizionali che vengono aggiornati ogni anno, i partecipanti hanno l’opportunità di approfondire le informazioni relative all’industria normativa e di gioco/gioco d’azzardo su Romania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Lituania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Ucraina e altro ancora.

PressGiochi è media partner dell’evento