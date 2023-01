AGEM vota il nuovo presidente: è Robert Parente

Robert Parente è il nuovo presidente di AGEM per i prossimi due anni. L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) ha annunciato i risultati delle elezioni nel suo consiglio di amministrazione.

Robert Parente è il nuovo presidente di AGEM per i prossimi due anni.

L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) ha annunciato i risultati delle elezioni nel suo consiglio di amministrazione. Robert Parente, vicepresidente esecutivo e chief business development officer di Light & Wonder, è stato eletto nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Parente succederà a David Lucchese, vicepresidente esecutivo delle vendite, del marketing e del digitale presso il fornitore di tecnologia e contenuti di gioco Everi Holdings Inc, per un mandato di due anni.

Oltre all’elezione di Parente, l’AGEM ha anche eletto una serie di nuovi dirigenti per un mandato di un anno, tra cui Lucchese che ora passerà a diventare vicepresidente dell’associazione.

Gli altri vicepresidenti eletti sono Elaine Hodgson, presidente e amministratore delegato di Incredible Technologies Inc, uno sviluppatore di prodotti di intrattenimento digitale per il mercato del divertimento e dei giochi da casinò;

Luke Orchard, vicepresidente senior e chief compliance and risk management officer presso il fornitore di giochi International Game Technology Plc (IGT);

Tom O’Brien, presidente per le Americhe e l’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) presso il fornitore di slot Aristocrat Gaming.

Sono stati inoltre approvati per un mandato di un anno: come segretario dell’AGEM, Thomas Jingoli, vicepresidente esecutivo e chief operating officer di Konami Gaming Inc; e, in qualità di tesoriere di AGEM, Ryan Comstock, COO del produttore di slot Ainsworth Game Technology Ltd.

AGEM è un’associazione commerciale internazionale senza scopo di lucro che rappresenta produttori e fornitori di dispositivi di gioco elettronici, lotterie, sistemi, iGaming / online, contenuti di gioco, giochi da tavolo, scommesse sportive, componenti chiave e prodotti e servizi di supporto per l’industria del gioco. Lavora per promuovere gli interessi dei fornitori di apparecchiature di gioco in tutto il mondo attraverso azioni politiche, influenza normativa, partnership fieristiche, alleanze educative, diffusione di informazioni e buona cittadinanza aziendale.

PressGiochi