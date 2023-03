AGEM, l’indice di febbraio scende di 1,51 punti

L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM)pubblica il nuovo indice AGEM che è diminuito di 1,51 punti nel febbraio 2023 a 950,91, una diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente.

Rispetto a un anno fa, l’indice è sceso di 2,04 punti, pari allo 0,2%.

Durante l’ultimo mese, sei delle 12 società dell’Indice AGEM hanno registrato aumenti dei prezzi delle azioni, che hanno portato a cinque contributi positivi all’Indice AGEM e sette contributi negativi.

Il più grande contributo positivo all’indice mensile è stato fornito da Aristocrat Leisure Limited, il cui aumento del 7,6% del prezzo delle azioni ha portato a un guadagno di 9,27 punti per l’indice. Inoltre, Crane Co. ha visto il suo prezzo delle azioni aumentare del 3,3%, portando a un guadagno di 4,76 punti per l’indice. Il maggior contributo negativo all’indice è stato fornito da Konami Corp., il cui calo del 5,7% del prezzo delle azioni ha comportato una perdita di 12,48 punti per l’indice AGEM.

Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi hanno registrato diminuzioni mese su mese nel febbraio 2023. Il Dow Jones Industrial Average è diminuito del 4,2% rispetto al mese precedente, mentre l’S&P 500 è sceso del 2,5%. Nel frattempo, il NASDAQ è sceso dello 0,9% rispetto a gennaio.

L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) di Las Vegas è un’associazione commerciale internazionale senza scopo di lucro che rappresenta produttori e fornitori di dispositivi di gioco elettronici, lotterie, sistemi, giochi da tavolo, componenti chiave e prodotti e servizi di supporto per l’industria del gioco. AGEM lavora per promuovere gli interessi dei fornitori di apparecchiature di gioco in tutto il mondo. Attraverso l’azione politica, l’influenza normativa, le partnership fieristiche, le alleanze educative, la diffusione delle informazioni e la buona cittadinanza aziendale, i membri di AGEM lavorano insieme per creare vantaggi per ogni azienda all’interno dell’organizzazione.

