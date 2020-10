AGCOM: si insedia il nuovo Consiglio presieduto da Lasorella

Si è svolta oggi, presso la sede di Roma, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Presidente, Giacomo Lasorella e i Commissari Laura Aria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi e Enrico Mandelli, hanno reso dichiarazioni di legge circa l’insussistenza di situazioni d’incompatibilità.

Nel suo primo intervento, spiega una nota dell’Autorità, il Presidente Lasorella ha sottolineato come questa consiliatura abbia dinanzi a sé grandi responsabilità e grandi sfide, in primo luogo quella di accompagnare e indirizzare, per la propria parte, la trasformazione della società italiana in quella che è stata definita una società matura dell’informazione. Un’esigenza resa ancor più impellente dalla pandemia, che ha prodotto la straordinaria accelerazione di tutti i temi connessi alla digitalizzazione, dallo sviluppo e l’efficienza delle reti, all’uso delle piattaforme per il lavoro agile, la didattica, l’intrattenimento. Settori fondamentali che non faranno passare in secondo piano temi come le televisioni, la par condicio e il contratto di servizio della Rai, che sono e restano materie fondamentali per l’Autorità.

Tra i compiti di competenza dell’Authority rientra anche l’applicazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione al gioco d’azzardo previsto all’articolo 9 del decreto Dignità e su cui ha ampiamente lavorato l’autorità attraverso l’emanazione delle linee giuda del 2019.

Il Consiglio ha convenuto sull’esigenza di garantire autorevolezza e credibilità ad Agcom attraverso la condivisione del metodo e con il rigore e la trasparenza delle decisioni.

Nel corso della riunione, il Consiglio ha voluto inoltre rivolgere al Presidente Angelo Marcello Cardani e agli altri componenti della precedente consiliatura un saluto e un sentito ringraziamento per l’opera prestata e ha altresì espresso al Segretario generale e agli Uffici tutti l’apprezzamento per il lavoro fin qui svolto e l’auspicio di una proficua collaborazione.

PressGiochi