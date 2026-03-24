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Agcom, prevista per domani la trattazione dell’atto di indirizzo sul gioco responsabile

Domani 24 marzo torna all’ordine del giorno del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) la proposta di atto di indirizzo in materia di comunicazioni sul gioco responsabile, secondo

24 Marzo 2026

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Domani 24 marzo torna all’ordine del giorno del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) la proposta di atto di indirizzo in materia di comunicazioni sul gioco responsabile, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 41/2024. Inizialmente l’esame del provvedimento era previsto per mercodleì 18 marzo ma è stato poi rimandato.

Il provvedimento dell’Autorità dovrebbe fornire indicazioni sull’impostazione della comunicazione, sia commerciale sia istituzionale, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e alla prevenzione dei rischi legati al gioco eccessivo.

L’adozione di un atto di indirizzo potrebbe incidere concretamente sulle modalità con cui gli operatori veicoleranno i messaggi sul gioco responsabile, delineando un equilibrio tra esigenze informative e limiti normativi vigenti.

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