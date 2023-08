AGCOM: la Lega Serie B potrà trasmettere la diretta degli eventi nei centri scommesse e sui siti di gioco

“La Lega Nazionale Professionisti Serie B potrà, sia a livello nazionale che a livello, internazionale commercializzare i diritti cd. “betting” nonché i diritti per la realizzazione di Non Fungible Tokens

“La Lega Nazionale Professionisti Serie B potrà, sia a livello nazionale che a livello, internazionale commercializzare i diritti cd. “betting” nonché i diritti per la realizzazione di Non Fungible Tokens (NFT) e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere Competizioni organizzate dalla LNPB.

Per diritti di betting si intendono i diritti di trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni leciti nel settore delle scommesse”.

E’ quanto stabilisce l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni nelle Linee guida di commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi per la Serie B 2024-2029.

PressGiochi