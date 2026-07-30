Agcom approva le linee guida per le campagne di comunicazione sul gioco responsabile

30 Luglio 2026 - 12:03
Nel corso della seduta di ieri 29 luglio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato le linee guida per le campagne di comunicazione in materia di gioco responsabile
Nel corso della seduta di ieri 29 luglio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato le linee guida per le campagne di comunicazione in materia di gioco responsabile al termine di un periodo di consultazione pubblica.
Il provvedimento sarà diffuso dall’Autorità nei prossimi giorni.
Il nuovo impianto si inserisce nel quadro del riordino del gioco online, che prevede che ogni anno il concessionario di gioco dedichi una parte dei propri ricavi, pari allo 0,2% dei guadagni netti e comunque non superiore a un milione di euro, a campagne informative o a iniziative di comunicazione responsabile. I temi di queste attività vengono decisi annualmente da una commissione governativa che opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
PressGiochi
Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter