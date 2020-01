Agcai: “Bene il sindaco di Cattolica, sostituire videolottery con giochi a piccola vincita”

“Il sindaco di Cattolica ha ordinato entro i prossimi 15 giorni la chiusura di tutte le sale con videolottery che sono collocate nei 500 metri di vicinanza dai luoghi sensibili. E un primo passo – scrive in una nota l’associazione Agcai – verso questo tipo di apparecchi che i sindaci dovrebbero vietare del tutto visto che il governo intende rinnovare le concessioni di questo tipo di attività per altri nove anni. Ormai ci si rivolge ai sindaci e ai governatori regionali, affinché vietino queste pericolosissime macchine che funzionano a banconote con vincite sino a 500 mila euro. La legge vieta l’azzardo in Italia e i governi dovrebbero rispettare la legge e non raggirarla.

E allora ci si rivolge ai sindaci, ai governatori, alla società civile… Bisogna chiedere il divieto delle videolottery e la sostituzione delle slot da bar con un apparecchio con piccola vincita del tipo awp 20 volte meno pericoloso di quelli esistenti ,con una percentuale di restituzione minima dell’85 per cento ( oggi è 65) con ulteriori elementi di intrattenimento e abilità. Il giocatore deve intrattenersi, divertirsi mettere in campo la propria abilità senza perdere più di quanto si perderebbe giocando ad un normale flipper”.

PressGiochi