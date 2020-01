Agcai annuncia una conferenza il 22 gennaio alla Camera sul tema: “L’azzardopatia una piaga sociale, proposte a totale tutela dei giocatori”

Una conferenza stampa sarà tenuta alla presenza di importanti testate giornalistiche , moderata dal giornalista di Sky tg 24 Franco Ferraro.

Ad annunciarla l’associazione di gestori Agcai.

Durante la conferenza stampa verranno evidenziati i punti critici per i quali si sta arrivando in Italia ad un punto di non ritorno per quanto concerne gli apparecchi di intrattenimento e divertimento con piccola vincita .

Verranno prospettate soluzioni concrete ed attuabili affinché il gioco ritorni ad essere un sano intrattenimento e divertimento con il gusto di vincere una piccola somma in denaro, un apparecchio con controllo da remoto con tassazione sul cassetto, che permetta al giocatore di intrattenersi divertendosi senza sfociare nel gioco di azzardo, con una percentuale di restituzione al giocatore variabile fra un minimo di 85 per cento ad un massimo di 90, con introduzione di più elementi di abilità , come se giocasse ad un semplice flipper con una vincita di piccola entità ,che sia di contrasto al gioco illegale e al gioco di azzardo , che rispetti i dettami della legge, da proporre a regioni e comuni.

Questo e tanto altro in conferenza stampa a cui parteciperanno anche personalità politiche di maggioranza.

