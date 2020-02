Agcai ad Endrizzi: “Sale Vlt, bersaglio principale delle organizzazioni criminali”

“In nessun paese europeo esiste una così diffusa presenza di super casinò in ogni angolo di strada, in nessun paese europeo esistono 50.000 videolottery. E’ normale che le organizzazioni criminali prestino maggiormente la loro attenzione per questi luoghi, dove si incassano giornalmente somme importanti ,che non sfuggono a certe organizzazioni. E proprio il fatto che siano attività legali sono maggiormente appetibili delle attività di gioco illegali.

Ma allora perché il senatore Endrizzi ha firmato il rinnovo delle concessioni a 50.000 videolottery che equivalgono a 350 mila slot da bar?

A chiederselo è l’associazione Agcai in una nota.

“I dati della raccolta di ADM lo confermano. Il senatore Endrizzi dovrebbe intervenire non rinnovando le concessioni alle videolottery e intervenire sui parametri tecnici e sulla pericolosità degli apparecchi awp. Ridurre il numero delle awp e allo stesso tempo ridurne le percentuali di restituzione aumentandone la perdita oraria.

Si vuole veramente tornare al gioco di intrattenimento e divertimento con piccola vincita che non miete vittime? E allora andiamo veramente verso questa soluzione senza girarci intorno. Lo stato rinunci ai soldi del preu lasciando nelle tasche dei giocatori quei soldi che preleva sul giocato per poterli fare spendere nell’economia reale.

Come ? Aumentandone la percentuale di restituzione, che dovrebbe essere variabile dal 85 al 90 per cento, si riduca anche la puntata a 50 centesimi, si inseriscano più elementi di intrattenimento e divertimento si tolga il gioco di intrattenimento con piccola vincita dalle mani delle multinazionali del gioco d’azzardo e vedrà caro senatore che l’allarme sociale sparirà.

Non era Lei che diceva: “A che servono i concessionari ? Che gli apparecchi possono essere collegati all’agenzia delle entrate ?” E cosa si aspetta ? Si confronti con i gestori di awp, le soluzioni ci sono.”

PressGiochi