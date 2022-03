AGA stima che gli americani scommetteranno 3,1 mld di $ sul NCAA March Madness

Secondo un nuovo sondaggio dell’American Gaming Association (AGA), più del 17% degli adulti americani prevede di scommettere $ 3,1 miliardi sul torneo di basket della divisione I maschile della NCAA di quest’anno.

“Gli americani continuano a chiarire: vogliono scommettere con le protezioni del mercato legale e regolamentato” ha affermato il presidente e CEO di AGA Bill Miller.

45 milioni di adulti americani intendono scommettere su March Madness. 20,9 milioni di americani si aspettano di scommettere sul torneo al di fuori delle gare del girone: in un centro scommesse al dettaglio, online, con un allibratore o casualmente con gli amici. 36,5 milioni di americani scommetteranno tramite un concorso. Quest’anno, gli americani hanno in programma di piazzare una quota maggiore delle loro scommesse. Del loro budget totale per le scommesse sul torneo di quest’anno, gli americani prevedono di piazzare il 76% delle loro scommesse, rispetto al 55% dell’anno scorso.

Dal torneo dello scorso anno, 29 milioni di adulti americani in più possono scommettere legalmente nel loro stato d’origine rispetto a March Madness 2021 con Arizona, Connecticut, Louisiana, Maryland, North Dakota, South Dakota, Washington, Wisconsin e Wyoming che lanciano nuovi mercati legali di scommesse sportive.

30 stati e Washington, DC attualmente offrono scommesse sportive legali dal vivo, con tre mercati legali aggiuntivi in ​​attesa di lancio. 11 stati hanno attualmente una legislazione attiva o depositata per legalizzare le scommesse sportive.

PressGiochi