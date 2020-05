AGA sollecita l’Amministrazione ad aggiornare la regolamentazione sui jackpot delle slot machine

L’American Gaming Association (AGA) ha accolto con favore l’ordine esecutivo dell’Amministrazione Trump di identificare rapidamente le opportunità di riforma della regolamentazione per contribuire a creare nuovi posti di lavoro e la crescita economica. L’industria dei giochi americana è tra i settori più colpiti dell’economia a causa della pandemia del COVID-19, causando la chiusura temporanea di tutti i 989 casinò commerciali e tribali in tutto il paese.

Bill Miller, presidente e CEO dell’American Gaming Association, ha dichiarato: “Mentre l’industria del gioco riapre in sicurezza e cerca di tornare alla salute finanziaria, un’area critica della riforma normativa che l’amministrazione dovrebbe prendere in considerazione è la modernizzazione della soglia di segnalazione del jackpot di 1.200 dollari USA, che è in vigore dal 1977. L’attuale soglia è obsoleta e impone significativi oneri di conformità sia al Servizio delle entrate interne (IRS) sia al settore dei giochi. L’aumento della soglia non solo consentirebbe all’IRS di concentrare le limitate risorse esecutive su quei contribuenti che hanno più probabilità di ottenere vincite nette dalle slot, ma ridurrebbe significativamente anche le strette interazioni necessarie tra dipendenti di gioco e utenti fiscali. Questo cambiamento di politica, supportato dai membri del Congresso, era già atteso da tempo prima della pandemia e ora ha un’importanza aggiuntiva”.

Secondo la normativa federale, quando un utente vince un jackpot di almeno $1.200, la macchina viene temporaneamente messa fuori produzione mentre l’utente deve compilare un modulo di dichiarazione fiscale W-2G. Un jackpot da 1.200 dollari nel 1977 sarebbe equivalente a oltre 5.000 oggi dollari se adeguato per l’inflazione. Poiché la soglia non è stata monitorata in contemporaneamente all’inflazione, si è verificato un aumento significativo del numero di jackpot segnalati, causando più inefficienze operative e aggiungendo un numero sconfinato di moduli W-2G che attualmente soffocano un IRS sottodimensionato e a corto di personale ogni anno. L’American Gaming Association (AGA) è il principale gruppo commerciale nazionale che rappresenta l’industria dei casinò statunitensi da 261 miliardi di dollari, che supporta 1,8 milioni di posti di lavoro a livello nazionale e i membri di AGA includono operatori di casinò commerciali e tribali, fornitori di giochi e altre entità affiliate al settore dei giochi. La missione dell’AGA è quella di realizzare solide politiche e regolamenti coerenti con il fascino moderno dei giochi da casinò e i vasti contributi economici.

PressGiochi