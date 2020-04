Africa. Seminario sull’innovazione e sviluppo sostenibile per le lotterie

L’innovazione e la sostenibilità sono nella mente degli operatori della lotteria e dei loro fornitori in tutto il mondo. In un contesto in rapido mutamento, in cui le interruzioni avvengono quasi quotidianamente, è opportuno che le lotterie restino in testa al gioco, sviluppino nuovi modi per rimanere pertinenti e interessanti per i giocatori e, naturalmente, farlo in modo sostenibile. In Africa, lo sviluppo e la crescita delle lotterie sono spesso strettamente legati allo sviluppo sociale ed economico di questi mercati emergenti. Quest’anno, la Lotteria Nazionale della Costa d’Avorio, LONACI, celebra il suo cinquantesimo anniversario e, in collaborazione con ALA e WLA, ha ospitato un seminario per concentrarsi sullo sviluppo del piano d’azione dell’African Lottery Association 2020 per lo sviluppo sostenibile. Il tema del seminario, tenutosi presso la Confederazione generale delle imprese della Costa d’Avorio ad Abidjan il 4 e 5 marzo, è stato “Innovazione e sviluppo sostenibile”. Gli argomenti in discussione includevano lo sviluppo del piano d’azione 2020 dell’ALA. Dramane Coulibaly, direttore generale di LONACI, ha dichiarato: “Questo incontro di alto livello si svolge in un contesto importante per noi, essendo il cinquantesimo anniversario di LONACI. La digitalizzazione di giochi e pagamenti, la diversificazione dei portafogli di prodotti e il rafforzamento della governance attraverso i moderni strumenti di gestione e pianificazione sono tra gli argomenti su cui ci concentreremo.”.Ha continuato aggiungendo che LONACI e i suoi co-conduttori avrebbero condiviso le loro competenze ed esperienze in varie questioni di responsabilità sociale durante il seminario di due giorni. Secondo ALA, le lotterie in tutto il mondo stanno vivendo rapidi cambiamenti, soprattutto nel comportamento dei consumatori, a causa di modelli di business dirompenti e innovazioni tecnologiche. La creazione di un quadro per l’innovazione responsabile e collaborativa consente ai membri di ALA di espandere le proprie attività, offrire nuovi prodotti e stabilire principi di sviluppo sostenibile. Malick M’Baye, consigliere speciale del direttore generale della lotteria nazionale senegalese (LONASE), ha affermato che i temi scelti sono di fondamentale importanza per un settore dei giochi che sta vivendo importanti cambiamenti su scala globale. Spiegando: “Negli ultimi anni, la nostra professione si è sempre più confrontata con problemi di dipendenza e gioco d’azzardo per minorenni. Per sostenere il nostro settore, dobbiamo adottare misure coraggiose contro fenomeni che potrebbero compromettere la stabilità del nostro settore”. Younes El Mechrafi, segretario generale dell’ALA e la rappresentante del presidente della WLA, Rebecca Hargrove, hanno accolto con favore l’approccio proattivo adottato da questo seminario. Le discussioni del panel hanno incluso, tra l’altro, la promozione del settore attraverso la responsabilità sociale e start-up innovative e di grande impatto. È stato organizzato un panel sulla promozione delle donne in posizioni di leadership nelle lotterie africane, con particolare attenzione all’iniziativa Women in Lottery Leadership. A seguito delle discussioni del panel, i membri dell’ALA si sono impegnati a sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite su questioni ambientali, attraverso la creazione di una carta ambientale.. Al di fuori del seminario stesso, presso il National Agricultural Research Center di Bingerville, sono stati consegnati 3.000mila euro per lo sviluppo dell’impianto. Questo impianto è stato tenuto per compensare l’impatto delle emissioni di carbonio dei viaggiatori del seminario. I festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di LONACI sono stati lanciati il ​​6 febbraio 2020 dal primo ministro Amadou Gon Coulibaly, sul tema “Affrontare insieme le sfide dell’innovazione e della responsabilità sociale”.

PressGiochi