Africa: al via domani BIG Africa

Eventus International riunirà l’industria dell’igaming in Africa domani a Johannesburg, in Sud Africa. Dopo la lunga assenza di eventi di gioco in Africa, è finalmente arrivato il momento di riconnettersi

Dopo la lunga assenza di eventi di gioco in Africa, è finalmente arrivato il momento di riconnettersi e coltivare nuove relazioni all’interno del mercato dei giochi africano. L’attesissimo 8° vertice annuale di BiG (Betting & iGaming) Africa si svolgerà presso l’Emperors Palace e riunirà tutte le parti interessate del gioco africano dall’8 al 9 febbraio 2022, per scoprire incredibili opportunità nella regione, entrare in contatto con chi è chi in nel settore, ottenere informazioni dettagliate sui nuovi sviluppi e fornire l’opportunità perfetta per l’esposizione del marchio di fronte a potenziali clienti.

