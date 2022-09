Affiliazione Gioco Legale: pro e contro

Con questa breve introduzione, vogliamo far luce su tutto ciò che riguarda il mondo delle affiliazioni gambling, di come trarne vantaggio, valutare se fanno al caso nostro e scoprire le

Con questa breve introduzione, vogliamo far luce su tutto ciò che riguarda il mondo delle affiliazioni gambling, di come trarne vantaggio, valutare se fanno al caso nostro e scoprire le migliori affiliazioni scommesse.

Queste piattaforme mettono in contatto gli editori (affiliati) con i principali bookmakers ADM che cercano traffico di qualità per promuovere le loro offerte, in cambio di una commissione.

Non c’è dubbio che questo tipo di offerte siano tra le più redditizie di tutto il panorama del “marketing online”, con un bel vantaggio tecnico data anche dalla perfetta integrazione mobile di ogni casinò e sito scommessa.

Affiliato Scommesse: Cosa si intende?

In parole povere, un affiliato scommesse (o casinò, a livello concettuale simile) è un “commerciante online” che porta traffico web di qualità agli operatori del gioco legale.

Gli affiliati svolgono un ruolo fondamentale nell’industria del gioco, in quanto guidano un numero considerevole di persone verso prodotti e servizi specifici, incaricandosi della promozione degli stessi.

A loro volta, gli affiliati vengono ricompensati con diversi tipi di commissioni , tra le migliori disponibili sul mercato, che possono diventare un reddito costante ed esponenzialmente infinito.

Migliori Affiliazioni Scommesse: ImperialDeal.com

Per fare un esempio concreto della situazione in Italia, prendiamo in prestito le molte informazioni proposte dalla piattaforma Imperial Deal , leader del mercato delle affiliazioni gambling.

“Il traffico di alta qualità è fondamentale in questo settore, e i giocatori di solito devono iscriversi ai giochi prima che gli affiliati vengano pagati”.

Sembra banale ma non lo è. Per fare effettivamente soldi con le affiliazioni scommesse, che sia nel nostro paese o dall’altro capo del mondo, la base è sempre la stessa: serve traffico di qualità, utenti realmente interessati ai nostri servizi/informazioni e coinvolti in maniera professionale (= “no pesca a strascico”).

“I modelli di business possono variare, così come la fonte di traffico primaria (es. da un blog sportivo a un canale Telegram di un tipster fino ad un database profilato per email marketing), ma l’obiettivo primario resta comune a tutti quanti.”

Per questo aziende come Imperial Deal diventano fondamentali per gestire in maniera completa questa “pratica di acquisizioni leads”, non solo per la forte attenzione all’assistenza (molto spesso si trovano network tanto belli graficamente quanto deserti in caso di necessità) ma anche per la varietà di offerte in un mercato sempre più inflazionato.

Piattaforme di Affiliazioni Scommesse: Pro e Contro

I vantaggi per chi sceglie di promuovere i migliori bookmakers ADM, attraverso piattaforme di affiliazione come Imperial Deal, sono molti ma, come abbiamo già detto in precedenza, ci sono delle accortezze da tenere a mente.

Pro

Commissioni elevate con molte offerte: possibilità di guadagnare in modo costante ;

; Pagamenti puntuali: anche ogni 7 giorni ;

; Supporto qualificato: possibile in tempo reale ;

; Bookmakers italiani in esclusiva: tasso di conversione più alto ;

; Gestionale dedicato: software avanzato per gestire tutti i programmi e le statistiche senza saltare da un sito all’altro.

Contro

Mantenersi aggiornati sulla conformità: specialmente dopo il Decreto Dignità , non attenersi alle normative ADM comporta la sospensione dell’accordo;

, non attenersi alle comporta la sospensione dell’accordo; Il traffico di alta qualità può essere difficile da trovare: se non si dispone già di canali consolidati , va considerato un investimento di marketing importante;

, va considerato un investimento di marketing importante; È improbabile che all’inizio le entrate siano costanti: è facile demoralizzarsi, avrete bisogno di molta grinta e concentrazione.

e concentrazione. I bookmakers possono chiudere senza preavviso: anche se provvisti di licenza ADM, è sempre meglio variare il numero di offerte sponsorizzate.

In poche parole: le offerte di affiliazione scommesse possono essere molto redditizie ma, come ogni professione che si rispetti, non è detto che sia adatta a tutti, marketer e non.

In Conclusione: Come Affiliarsi a un Sito di Scommesse?

Prima di lanciarsi a capofitto nel consultare i programmi di Imperial Deal, o di qualunque altra piattaforma seria, è bene fare un passo indietro ed analizzare bene anche i contro, sulla base della nostra situazione di partenza.

Con grandi nomi come 888, Betflag e LeoVegas, ma anche bookmaker nuovi come Dobet e Fantasyteam, vien da sé che c’è un grande potenziale per tutti quegli affiliati pronti a mettersi in gioco in un mercato che non conosce crisi .

Altri vantaggi di questi programmi possono essere:

Payout basso, a partire da 50 euro ;

; La conversione tende a essere molto alta soprattutto sui deal in esclusiva ;

; CPA, revenue share e ibridi premium per gli affiliati migliori.

Sicuramente le piattaforme di affiliazioni scommesse e, in generale, ogni programma di “partnership” con case di gioco, possono garantire un reddito passivo affidabile e scalabile nel tempo, ma è importante affrontare questa attività con professionalità, senza lasciarsi abbagliare dalle commissioni alte.

