Affiliate Leaders Summit cresce del 40% mentre operatori e affiliati globali affollano Lisbona

Dopo un’edizione di successo, l’Affiliate Leaders Summit tornerà alla Feira Internacional de Lisboa (FIL) questo settembre, ora ampliato a un formato di tre giorni e con il debutto degli Affiliate Leaders Awards.

Si svolgerà dal 16 al 18 settembre e l’Affiliate Leaders Summit si tiene parallelamente al SBC Summit come una piattaforma dedicata e autonoma per affiliati, manager degli affiliati e fornitori di servizi. Offre inoltre un’esperienza di networking e apprendimento più mirata, con un palco dedicato ai contenuti e un pubblico selezionato di 8.000 rappresentanti di operatori e 3.500 affiliati.

I delegati dell’Affiliate Leaders Summit avranno anche pieno accesso alle più ampie funzionalità del SBC Summit, inclusi gli eventi social serali, la sala espositiva principale e i keynote del Super Stage con voci di spicco come Gary Vaynerchuk.

Rasmus Sojmark, fondatore e CEO di SBC, ha dichiarato: “Il lancio dello scorso anno dell’Affiliate Leaders Summit è stato un grande traguardo per noi. La risposta è stata incredibile, ma sapevamo di poter fare ancora di più. Ecco perché quest’anno gli stiamo dedicando il tempo che merita: tre giorni pieni per permettere ai partecipanti di assorbire tutto ciò che questo evento ha da offrire. Stiamo inoltre introducendo gli Affiliate Leaders Awards, di cui sono personalmente molto entusiasta. Gli affiliati svolgono un ruolo fondamentale in questo settore ed è tempo di avere una piattaforma che celebri veramente il loro lavoro insieme ai programmi degli operatori e ai fornitori che contribuiscono a farlo accadere.”

L’ampliamento del 40% della superficie espositiva nel 2025 sottolinea l’influenza crescente dell’evento, a seguito del debutto del 2024 che ha ottenuto punteggi NPS di rilievo — 79 dagli affiliati e 68 dagli operatori. La lista degli espositori di quest’anno include i leader del settore, tra cui Catena Media, Clever Advertising, Evoke, Flashscore, Kaizen Gaming, Medier, Megapari, Novibet e Shake, offrendo ai partecipanti accesso diretto ai protagonisti principali nel panorama di affiliati e operatori.

Sul fronte della conferenza, l’Affiliate Leaders Stage di questa edizione offre un percorso potente di tre giorni attraverso l’evoluzione del marketing affiliato, partendo dagli strumenti martech che ridefiniscono performance e partnership, passando per strategie focalizzate sul pubblico che sfruttano SEO basata sulla community e collaborazioni più intelligenti, e culminando con un’esplorazione proiettata nel futuro di AI, diversificazione oltre Google e il ruolo futuro dei manager affiliati.

Con dibattiti, approfondimenti dei CEO, workshop pratici e panel che affrontano tutto, dall’automazione e CRM all’autenticità dei contenuti e trasparenza degli accordi, questo palco dota i partecipanti di idee, strumenti e strategie necessarie per prosperare in un panorama digitale in rapido cambiamento.

Le sessioni vedranno la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti nel marketing affiliato, tra cui Jonathan Edelshaim (CEO, Natural Intelligence), Elaine Gardiner-Ruddock (Managing Director, TAG Media), Peter Gunni (CEO, Traffic Lab), Filip Komljenovic (Head of Sales, Sofascore), Deb Lee (Director of AI & Data Operations, CILA, Entain), Andre Machado (CCO, Clever Advertising), Leanne Muleba (Chief Operations Officer, Matching Visions) e Johan Styren (CEO e co-fondatore, Dilanti Media).

I partecipanti all’Affiliate Leaders Summit beneficeranno non solo dei contenuti personalizzati sul palco dedicato e sul Super Stage, ma anche dell’aggiunta dei palchi Global Markets e Emerging Markets. Con affiliati e operatori tra i più interessati alla crescita cross-border, questi nuovi palchi offrono un’opportunità ideale per esplorare strategie regionali e comprendere nuovi pubblici.

Affiliati e operatori possono aspettarsi un trattamento VIP all’Affiliate Leaders Summit, con accesso gratuito al ricco programma serale di networking premium. Questo include la festa di apertura ad alta energia con Joel Corry e Imanbek, e il ritorno di INFINITY Lisbon con performance coinvolgenti di Alok e Timmy Trumpet.

Sojmark ha aggiunto: “L’Affiliate Leaders Summit è pensato per facilitare il networking, offrendo uno spazio dedicato per connettersi. Ma l’ospitalità non si ferma qui. Fate parte dell’intera esperienza SBC Summit. Con accesso a tutti e sei i palchi, cibo e bevande gratuite al Food Festival, e la libertà di esplorare ogni area dell’evento, siete invitati a partecipare quanto volete. L’Affiliate Leaders Summit vi aiuta semplicemente a concentrare i vostri sforzi dove contano di più.”

Questi sono diversi tipi di pass per partecipare all’evento

VIP Event Pass – Goditi l’accesso completo all’evento, inclusi: tutte le sessioni della conferenza, le serate di networking serali, il braccialetto pre-caricato per il food festival con 30 €, e l’accesso post-evento a tutti i contenuti.

Group VIP Event Pass – Ottieni i VIP Event Pass a soli 400 € ciascuno (un risparmio di 200 € a biglietto!) quando acquisti tre o più pass (perfetto per portare il team con te!).

Expo+ Pass – Accesso completo al piano espositivo e a tutte le sessioni della conferenza nei tre giorni. Non include l’accesso esclusivo agli eventi serali VIP di networking.

Expo Only Pass – Accesso gratuito alla sola area espositiva, perfetto per fare networking ed esplorare la mostra senza partecipare alle sessioni della conferenza.

