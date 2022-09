Affidabile.org: in crescita le recensioni casino e scommesse di cui fidarsi

Risultati più che positivi nel Q3 2022 per Affidabile.org, il sito comparatore di recensioni casinò e bookmakers online di Kafe Rocks Ltd, reduce da un’estate più che raggiante. Questa crescita

Risultati più che positivi nel Q3 2022 per Affidabile.org , il sito comparatore di recensioni casinò e bookmakers online di Kafe Rocks Ltd, reduce da un’estate più che raggiante.

Questa crescita porta avanti un lungo trend iniziato nel Q4 2021, quando Affidabile.org è stato sottoposto a una totale revisione. Non la prima dal lancio del sito avvenuto nel 2017, ma certamente la più completa. Nuovo design, ristrutturazione dei contenuti con un focus sulle aree di maggior interesse per gli utenti (casinò online, poker room e scommesse), miglioramento della navigabilità e attenta analisi dei competitors sono state le principali aree di intervento che hanno permesso al sito di spiccare il volo. Sono centinaia di migliaia gli utenti che nell’ultimo anno hanno scelto Affidabile.org come fonte di informazione attendibile sui temi del gioco online.

La revisione di Affidabile.org è stato uno sforzo cross-team che ha visto e vede tuttora impegnati product managers, sviluppatori software, grafici, UX designers, content writers, SEO specialists e professionisti dell’online marketing. “La collaborazione tra dipartimenti è stata la vera chiave di svolta: lo scambio continuo di conoscenze, feedback e proposte è stato determinante nel rivedere la strategia del sito e portare a nuovi contenuti di maggior qualità, più rispondenti ai bisogni degli utenti” commenta Justin Tonna, CEO.

Una novità introdotta dal progetto cross-team è il triplo controllo di qualità. Ogni pagina pubblicata o aggiornata viene rivista da un professionista senior in Design, Content e SEO. Sotto la lente dei quality auditors vengono esaminati correttezza delle informazioni, grammatica, fluidità del testo, link, funzionalità degli elementi nella pagina e altri aspetti che possono influenzare l’esperienza utente.

Ciò che è rimasto invariato in Affidabile.org è l’approccio analitico e comparativo dei contenuti, in particolare delle recensioni. Gli autori testano in prima persona i siti casino e scommesse e li analizzano secondo 7 criteri consultabili alla pagina “Come valutiamo” . Ogni criterio contribuisce al punteggio finale assegnato all’operatore e per la valutazione di ciascun criterio vengono presi in considerazione da 4 a 6 aspetti diversi. Nessuna possibilità per gli operatori non AAMS (ADM): Affidabile.org recensisce solo operatori legali che operano con regolare licenza e, coerentemente con la propria vision, dedica ampio spazio al tema della sicurezza online.

E il futuro cosa prevede? Parla nuovamente Tonna: “Siamo determinati a diventare il sito di riferimento in Italia per tutti i giocatori e gli scommettitori che cercano informazioni di qualità, verificate e attendibili su operatori e bonus. La nostra proposta si differenzia in maniera evidente da siti poco aggiornati, con informazioni generiche o aggressivamente commerciali”.

Affidabile.org è uno dei quattro siti in italiano tra i 35+ brand del portfolio KaFe Rocks, azienda del gruppo Glitnor. In soli 4 anni l’azienda è passata da 10 a oltre 170 dipendenti e collaboratori sparsi in tutto il mondo grazie ad una organizzazione fully remote fin dalla sua fondazione, come spiega Fiona Valenzia, Head of People: “Il remote è nel DNA di KaFe Rocks, un’azienda che crede nel talento e nell’entusiasmo dei suoi dipendenti. Non ci interessa dove e quando lavorano i Rocketeers, ci interessano le loro competenze e le loro idee”.

La work culture unica di KaFe Rocks le ha valso la candidatura come uno dei top 3 finalisti al titolo di Employer of the Year al premio IGaming Idol, per due anni consecutivi.

PressGiochi