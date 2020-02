Adriana Maldonado rivela l’iniziativa per regolamentare il gioco online

La deputata Adriana Maldonado, membro della commissione per i mercati interni e la protezione dei consumatori, ha svelato un’iniziativa al Parlamento europeo per regolamentare il gioco d’azzardo online e la pubblicità.

La parlamentare socialista europeo ha inviato una lettera a tutti i membri del Parlamento europeo per raccogliere il numero massimo di firme e inviarlo al Commissario per il mercato interno, Thierry Breton.

Il briefing mira a “mettere in guardia tutti gli Stati membri sul problema dei giochi online a livello sociale e nazionale”. Nella lettera, la parlamentare ritiene che “gli sforzi della Commissione europea per i paesi dell’UE di condividere le pratiche, cooperare tra loro e applicare misure volontariamente, non sono stati sufficienti”.

Esorta il dirigente della comunità a “stabilire un quadro legislativo con norme europee minime nel campo della pubblicità dei giochi online” poiché “le pubblicità sono spesso fuorvianti e distorte e possono condurre a comportamenti folli e dannosi”.

In Spagna, le misure per limitare l’industria del gioco verranno lanciate nelle prossime settimane. Tuttavia, è già emerso che la pubblicità del gioco d’azzardo sarà consentita solo per 4 ore al mattino (dall’1 alle 5).

