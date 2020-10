Entro il 31 dicembre di quest’anno i bar, caffè, pasticcerie e tabaccherie, potranno usufruire di uno sconto del 10%, nel caso in cui dichiarino al Comune di Adria di non aver installato, di non installare o di aver disinstallato gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro. Una chiarazione per incentivare le iniziative e scoraggiare il ricorso al gioco d’azzardo e alla ludopatia.

