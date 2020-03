Adria, nasce il punto d’ascolto per la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico

Giovedì 12 marzo alle 16.30, partirà il punto d’ascolto sui rischi del gioco d’azzardo patologico. Il servizio, gratuito ed anonimo, ha lo scopo di fornire accoglienza e sostegno psicologico alle persone colpite da questa dipendenza. Lo sportello verrà aperto a Effatà, via Manzoni 1 ad Adria.

Una location dove le associazioni potranno proporre azioni contro il gioco d’azzardo patologico e dove ci sarà la possibilità di trovare materiale produttivo. L’iniziativa è stata attivata dal dipartimento delle dipendenze dell’azienda Ulss5 e risponde alla disposizione della legge regionale 38 del 10 settembre 2019 che regola la prevenzione, la cura e la riabilitazione per il gioco d’azzardo patologico.

L’assessore ai servizi sociali Sandra Moda, dichiara: “Vista l’importanza del servizio per la comunità ci siamo subito attivati come comune per trovare una sede adeguata per lo sportello, coinvolgendo un’associazione di volontariato del territorio”.

PressGiochi