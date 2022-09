Adrenalinik, il nuovo gioco di Sisal che unisce l’abilità e l’emozione dei tornei di Poker con i pronostici sportivi

Sisal.it, piattaforma di online gaming prima in Italia per customer base e operatore di riferimento, potenzia la sua strategia di sviluppo e innovazione con Adrenalinik, un nuovo gioco che, basandosi sull’abilità dei giocatori di indovinare i risultati di eventi sportivi, li mette in competizione tra loro in modalità torneo, tipica del Poker.

Adrenalinik rappresenta una vera novità per il mondo del gaming, consentendo ai giocatori di sfidarsi non con il “banco” ma con la community di scommettitori. Una modalità di gioco rivoluzionaria che unisce le abilità e le competenze con le emozioni delle sfide tra giocatori. Adrenalinik è stato pensato per i giocatori più competitivi, appassionati di calcio e di sport che amano confrontarsi tra loro in ogni occasione creando una community di gioco senza precedenti.

Nell’ottica di rendere l’esperienza di gioco sempre più social, stimolante e ingaggiante con elevati standard di trasparenza e sicurezza, i giocatori che sceglieranno di prendere parte a un torneo di Adrenalinik, potranno scommettere su una varietà di avvenimenti sportivi reali, diversi per disciplina, durata, modalità e montepremi.

“Sono molto contento del lancio di Andrenalik all’interno dell’offerta online di Sisal – ha dichiarato Marco Bedendo, Gaming Machines & Online Casino Managing Director di Sisal – che aggiunge una nuova meccanica di gioco e valorizza ancora di più la nostra offerta. Questo lancio si inserisce nel piano strategico di prodotto basato sui pillar dell’innovazione e della diversificazione unito a un’esperienza di gioco social davvero sfidante. Ancora una volta – conclude Bedendo – Sisal conferma la propria leadership con un’offerta d’intrattenimento completa e sicura nel mercato del gioco legale, garantendo esperienze ludiche di alto livello all’insegna della tutela del consumatore e alla responsabilità sociale”.

Adrenalinik, il nuovo skill game con vincite in denaro, assicura inoltre una user experience moderna e accattivante, che traghetta l’esperienza di gioco classica verso un momento di svago ancora più divertente e coinvolgente, sempre più vicina ai social gaming.

Giocare è semplicissimo: sarà sufficiente scegliere il torneo dal palinsesto, compilare una o più schedine e confermare così la propria partecipazione.

E, ancora, sarà possibile creare un avatar personale e visualizzare le informazioni riguardanti il proprio profilo, ranking, badge conquistati oltre che vedere gli altri giocatori e avere a portata di mano tutte le schedine attive.

