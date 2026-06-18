Adrano (CT), sala giochi chiusa per 7 giorni perché considerata ritrovo abituale di pregiudicati

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di una sala giochi nel comune di Adrano, in provincia di Catania, perché ritenuta ritrovo abituale di pregiudicati. Gli accertamenti, condotti dagli

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di una sala giochi nel comune di Adrano, in provincia di Catania, perché ritenuta ritrovo abituale di pregiudicati.

Gli accertamenti, condotti dagli agenti del locale commissariato tra aprile e giugno, hanno evidenziato come il locale fosse diventato un abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati, alcuni dei quali gravati da precedenti per reati particolarmente gravi, tra cui associazione mafiosa, estorsione, rapina, furto, ricettazione, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre riscontrata la presenza di persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, tra cui la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per reati di stampo mafioso.

Alla luce degli elementi raccolti, l’autorità di pubblica sicurezza ha disposto la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura temporanea dell’esercizio per sette giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

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