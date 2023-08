Adotta un gattino e vince alla lotteria

Potrà sembrare un bello spot per l’adozione di animali randagi. Sachin (il cognome è stato tenuto segreto), 47 anni, tecnico di Mumbai residente a Dubai da 25 anni, è un appassionato di lotterie e ogni settimana ha sempre partecipato all’estrazione di Mahzooz, la lotteria degli Emirati Arabi più seguita.

La mattina in cui è andato a fare l’ennesima giocata, Sachin ha raccontato di aver raccolto un nuovo gattino per strada, come compagnia per il suo gatto più grande, Cookie, mentre i suoi figli stavano dai parenti in India per le vacanze estive.

Dopo aver scelto i suoi numeri fortunati ed essere andato a letto, il mattino successivo ha scoperto di aver vinto, quando ha controllato le sue e-mail. Non un premio qualunque, ma il jackpot da 20 milioni di Dirham (quasi 5 milioni di euro)!

Convinto che il merito sia anche del gattino, Sachin lo ha premiato comprandogli dei dolcetti speciali. Ma, come ha dichiarato, quei soldi serviranno per far crescere bene i suoi tre figli, ancora piccoli; intanto, lui continuerà a lavorare (e a giocare), come se niente fosse.

Morale della favola: se trovate un micio per strada, raccoglietelo; hai visto mai che possa portare fortuna anche a voi?

Pressgiochi