24 Ottobre 2025 - 15:23

AdmiralBet lancia i nuovi titoli di BF Games: Book of Gods e Chicken Madness

AdmiralBet continua a rafforzare la propria offerta di casinò online con l'arrivo di nuovi titoli sviluppati da BF Games, provider internazionale riconosciuto per l'alta qualità dei propri contenuti. Tra le

24 Ottobre 2025

AdmiralBet continua a rafforzare la propria offerta di casinò online con l’arrivo di nuovi titoli sviluppati da BF Games, provider internazionale riconosciuto per l’alta qualità dei propri contenuti. Tra le novità disponibili sulla piattaforma spiccano due slot machine destinate a diventare protagoniste: Book of Gods e Chicken Madness, giochi che uniscono grafica di ultima generazione, meccaniche di gioco innovative e un livello di intrattenimento pensato per chi cerca un’esperienza coinvolgente e curata nei dettagli.

Chi è il provider BF Games?

BF Games è un provider di riferimento nel panorama internazionale dell’iGaming, noto per la capacità di unire creatività, affidabilità tecnica e un portfolio che spazia dalle slot classiche ai titoli più innovativi. Grazie alla collaborazione con AdmiralBet, i giocatori italiani hanno accesso a contenuti sviluppati con i più alti standard di sicurezza e certificati per il mercato regolamentato ADM.

I giochi di punta

🎰 Book of Gods

Un titolo che si ispira al fascino dell’Antico Egitto e ai misteri del sacro, arricchito da meccaniche di gioco coinvolgenti. Book of Gods offre funzionalità bonus e simboli speciali in grado di moltiplicare le possibilità di vincita, mantenendo al tempo stesso un ritmo dinamico e accessibile a tutti i player.

🐔 Chicken Madness

Un’esperienza decisamente più ironica e leggera: Chicken Madness porta sullo schermo personaggi divertenti e un gameplay frenetico, pensato per chi ama slot dall’anima più “pop”. Con animazioni curate e funzioni bonus originali, il titolo si distingue per la capacità di sorprendere e intrattenere in maniera unica.

Perché giocare alle slot BF Games

“Siamo molto orgogliosi di integrare i titoli di BF Games nel nostro catalogo,” spiega Marco Militello, Product Team Manager di AdmiralBet. “Book of Gods e Chicken Madness sono due slot che rappresentano bene la qualità e la varietà dell’offerta BF Games. Il nostro rating interno conferma l’ottimo livello di questi contenuti: Book of Gods si distingue per la profondità del gameplay e l’appeal visivo, mentre Chicken Madness porta una ventata di freschezza e leggerezza che i nostri utenti apprezzeranno. BF Games è un provider che riteniamo autorevole perché unisce soluzioni innovative a una solidità tecnica imprescindibile nel mercato regolamentato ADM.”

Con questa nuova partnership, AdmiralBet conferma la propria missione: offrire esperienze di intrattenimento legale, sicuro e di qualità, sostenendo i principi del gioco responsabile e delle normative ADM.

 

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

