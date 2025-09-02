Newsletter

02 Settembre 2025 - 17:10

Admiral Sport e Key2 insieme per un nuovo modello di Gioco Responsabile

Un progetto innovativo per contrastare la ludopatia attraverso l’Intelligenza Artificiale

02 Settembre 2025

La ludopatia è una dipendenza patologica riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che colpisce sempre più spesso chi accede al gioco online in maniera inconsapevole o non controllata. In risposta a questa emergenza sociale, la nuova concessione del gioco online in Italia introduce l’obbligo di adottare sistemi tecnologici avanzati in grado di monitorare e prevenire comportamenti di gioco a rischio, sfruttando il potenziale dell’Intelligenza Artificiale.

In questo scenario, Key2 è orgogliosa di affiancare Admiral Sport, uno dei principali operatori del settore e attivo in Italia con i due brand Admiral Bet e StarVegas, in un progetto strategico per sviluppare un sistema predittivo in grado di identificare i giocatori a rischio ludopatia, agendo nel pieno rispetto della normativa e con un forte orientamento alla responsabilità sociale.

Un approccio tecnologico strutturato

Il sistema si basa su modelli di Machine Learning applicati all’analisi dei log di attività degli utenti.

Ogni comportamento analizzato contribuisce al punteggio complessivo di rischio (total score), attraverso un modello a tre fasi:

  1. Calcolo del total score per ogni utente, a partire da un set di metriche comportamentali personalizzate, ottenuto dalla somma di tutti i comportamenti parziali;
  2. Definizione di una soglia dinamica, adattata al comportamento medio della base utenti;
  3. Etichettatura finale, che classifica l’utente rispetto a soglie significative, per le quali il giocatore a rischio viene definito “Addicted” se il total score è maggiore della soglia consentita, mentre il giocatore che ha un comportamento normale viene etichettato “NotAddicted”.

Un passo verso un modello di i-gaming etico

Questo progetto rappresenta un’evoluzione nel modo in cui il settore affronta il gioco problematico: capace di agire in modo proattivo, intelligente e automatizzato, puntando sulla prevenzione prima ancora che sull’intervento.

“Per noi il gioco deve essere prima di tutto un’esperienza sicura e consapevole. Questo progetto con Key2 è un passo concreto per integrare la tecnologia come strumento di tutela, e conferma la nostra volontà non solo di anticipare e rispettare le nuove direttive in materia di gioco responsabile, ma soprattutto di introdurre strumenti innovativi che siano ancora più efficaci nell’attività di prevenzione” ha commentato Paolo Marchi, Managing Director di Admiral Sport.

“Con Admiral stiamo costruendo un modello in cui l’intelligenza artificiale può davvero fare la differenza per la tutela dell’utente”, ha dichiarato Marco Gatti, General Manager di Key2.

 

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it

