Admiral Sport cambia nome in AdmiralBET

Greentube, la divisione del Gruppo NOVOMATIC specializzata nel gioco e nell’intrattenimento digitali, ha annunciato che la controllata Admiral Sport, brand di casinò e scommesse sportive online e retail, ha completato il proprio rebranding in AdmiralBET.

Con l’acquisizione del popolare brand italiano, preceduta dall’acquisizione dello sviluppatore Capecod Solutions, all’inizio dell’anno Greentube ha voluto rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, viste le interessanti prospettive di crescita.

Il rebranding, che coinvolge sia l’offerta di gioco online che gli oltre 100 punti scommesse presenti sul territorio italiano, porta finalmente i due canali di vendita ad essere riconosciuti sotto lo stesso nome, in totale coerenza con la strategia di lungo periodo portata avanti dalla divisione Real Money Gaming di Greentube.

AdmiralBET è fiera di potersi avvalere di un tra le migliori e più sicure offerte di casinò online e scommesse sportive nel proprio mercato, e questo ambizioso rebranding rafforza l’impegno della società nel soddisfare al meglio le esigenze dei giocatori nel settore del retail così come nei canali digitali.

Ronald van den Brink, CCO di Greentube: “È con grande piacere che annunciamo il cambio di marchio da Admiral Sport a AdmiralBET. Non abbiamo mai nascosto l’intenzione di consolidare la nostra posizione in Italia, dal nostro punto di vista uno dei mercati regolamentati più importanti in assoluto. Il rebranding contribuisce ad armonizzare la nostra offerta omni-channel e rafforza notevolmente la nostra presenza nella regione.”

Paolo Marchi, Managing Director di AdmiralBET: “Nei mesi successivi all’acquisizione abbiamo continuato a crescere e svilupparci. Il rebranding segna un’ulteriore tappa nella strategia a lungo termine della società. Siamo fiduciosi che la notizia sarà accolta positivamente e continueremo a rafforzare la nostra posizione leader nel mercato italiano.”

PressGiochi