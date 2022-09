ADMIRAL Pay sponsor del Rimini Football Club

Siamo orgogliosi di annunciare che il ADMIRAL Pay è sponsor del Rimini Football Club per la stagione calcistica 2022/2023, che vede il ritorno in Serie C della squadra romagnola. Grazie all’iniziativa dell’Istituto di Pagamento ADMIRAL Pay torna in questo modo costituirsi il fortunato sodalizio tra il Gruppo NOVOMATIC Italia e la società calcistica di Rimini, che già in passato ha portato grandi successi ai rosso-bianchi. Ricordiamo infatti che NOVOMATIC Italia fu sponsor delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 che videro l’allora Rimini Calcio rispettivamente promosso prima in serie D, e successivamente in serie C.

“Essere partner del Rimini è per noi di ADMIRAL Pay motivo di grande entusiasmo – ha dichiarato Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay – e siamo fieri di affrontare il campionato accanto ad una squadra che, ne siamo certi, tornerà a regalare emozioni a tutti i riminesi. Come NOVOMATIC Italia siamo presenti a Rimini da 15 anni, e la stessa ADMIRAL Pay è nata in questa città. Attraverso la sponsorizzazione del Rimini Football Club vogliamo incrementare la nostra partecipazione alla vita sociale della città e trasmettere a tutti i riminesi il nostro orgoglio di essere presenti su un territorio in cui i nostri colleghi e le loro famiglie vivono e lavorano”.

Domenica scorsa la squadra ha esordito in campo, e il logo ADMIRAL Pay risplendeva sul petto nella nuova maglia dei giocatori del Rimini: da parte di tutto il Gruppo NOVOMATIC Italia un grande in bocca al lupo per questo campionato!

PressGiochi