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ADMIRAL Pay porta su Gioca7 il modello integrato per ricariche e prelievi

ADMIRAL Pay e Pintertotobet Srl, società titolare del brand Gioca7, annunciano una nuova partnership strategica finalizzata a offrire servizi di pagamento semplici, sicuri e conformi alla normativa sul gaming online.

12 Maggio 2026

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ADMIRAL Pay e Pintertotobet Srl, società titolare del brand Gioca7, annunciano una nuova partnership strategica finalizzata a offrire servizi di pagamento semplici, sicuri e conformi alla normativa sul gaming online.

In base all’accordo, Gioca7 affida ad ADMIRAL Pay la gestione dei servizi di pagamento. Gli utenti potranno effettuare ricariche e prelievi dal proprio conto di gioco tramite il portafoglio digitale APay E-Wallet, collegato a un conto di pagamento aperto con ADMIRAL Pay.

Le operazioni saranno disponibili sia online sia presso i Punti Vendita Ricarica (PVR) della rete, attraverso una piattaforma digitale dedicata e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La partnership arriva in una fase di evoluzione del quadro regolatorio. Dal 13 maggio entrano infatti in vigore le nuove disposizioni previste dai protocolli ADM sulle ricariche dei conti di gioco online effettuate presso i PVR.

Le nuove regole introducono un limite settimanale di 100 euro per singolo conto di gioco per le ricariche effettuate in contanti o tramite strumenti non tracciabili nei punti fisici. Il limite non si applica invece agli strumenti di pagamento digitali e tracciabili, come quelli offerti da ADMIRAL Pay, che restano utilizzabili secondo la normativa vigente. Le disposizioni puntano a rafforzare sicurezza, trasparenza e tutela del giocatore.

In questo contesto, ADMIRAL Pay si presenta come una delle soluzioni più complete del mercato: oltre alla ricarica del conto di gioco, consente anche il prelievo delle vincite attraverso la stessa rete fisica, offrendo un’esperienza integrata e semplificata.

Con ADMIRAL Pay è inoltre possibile effettuare depositi e prelievi in contanti fino a 5.000 euro.

La partnership conferma l’impegno di ADMIRAL Pay e Gioca7 nello sviluppo di soluzioni di pagamento innovative e responsabili, orientate alla tutela del consumatore e alla crescita sostenibile del gioco a distanza.

 

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