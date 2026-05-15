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ADMIRAL Pay ed Esa insieme per portare nuovi servizi di prossimità ai cittadini nel settore energy

ADMIRAL Pay, Istituto di Pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia autorizzato da Banca d’Italia, annuncia una nuova partnership strategica con Esa, società italiana attiva nella vendita di luce e gas, nata

15 Maggio 2026

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ADMIRAL Pay, Istituto di Pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia autorizzato da Banca d’Italia, annuncia una nuova partnership strategica con Esa, società italiana attiva nella vendita di luce e gas, nata con l’obiettivo di rendere sempre più semplice, accessibile e vicina alle persone la gestione dei servizi energetici e di pagamento.

In un contesto in cui cittadini, famiglie e imprese chiedono soluzioni più immediate, sicure e integrate, l’accordo tra ADMIRAL Pay ed Esa rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di servizio: più vicino al territorio, più attento alle esigenze quotidiane dei clienti e capace di trasformare gli Energy Point in veri luoghi di relazione, ascolto e assistenza.

Esa opera nel mercato della fornitura di energia elettrica e gas con un approccio orientato alla prossimità e alla cura del cliente. Attraverso la propria rete di Energy Point, la società accompagna famiglie, professionisti e imprese nella scelta e nella gestione delle proprie utenze, offrendo un punto di riferimento fisico e diretto in un settore sempre più centrale nella vita di tutti i giorni.

La collaborazione con ADMIRAL Pay nasce proprio dalla volontà di ampliare questa esperienza, integrando servizi di pagamento semplici, sicuri e multicanale all’interno di un ecosistema già vicino ai cittadini. Grazie alla piattaforma personalizzata ADMIRAL Pay, i clienti Esa potranno accedere, direttamente presso gli Energy Point, a una gamma di servizi pensati per semplificare la quotidianità. Inoltre presso tutto il network nazionale ADMIRAL Pay sarà possibile pagare le utenze Esa, censite e gestite direttamente dalla piattaforma ADMIRAL Pay; pagare i Bollettini pre marcati, PagoPA, F24, pagare bollettini della Pubblica Amministrazione e MAV e Bollo Auto, nonché eseguire ricariche telefoniche e gift card.

L’obiettivo condiviso è offrire un’esperienza più fluida, immediata e completa, in cui il pagamento non sia soltanto un’operazione, ma parte di un servizio più ampio, costruito intorno alle necessità reali delle persone.

“La partnership con Esa conferma la strategia di ADMIRAL Pay orientata alla creazione di ecosistemi di servizio ad alto valore aggiunto, capaci di integrare il mondo dei pagamenti digitali anche in settori chiave come quello energetico”, dichiara Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay. “Vogliamo portare innovazione, prossimità e vantaggi concreti ai cittadini, valorizzando la rete territoriale e le relazioni con il cliente finale. Insieme a Esa puntiamo a rendere ogni punto di contatto un’occasione per offrire semplicità, sicurezza e valore.”

“Con questa partnership vogliamo rafforzare il nostro impegno nel rendere l’energia un servizio sempre più vicino alle persone”, dichiara Walter Serpellini, CEO di Esa. “Per noi, essere presenti sul territorio significa ascoltare i bisogni dei clienti, accompagnarli nelle scelte quotidiane e offrire soluzioni che semplificano davvero la vita di famiglie e imprese. La collaborazione con ADMIRAL Pay ci permette di ampliare il valore dei nostri Energy Point, trasformandoli in spazi ancora più completi, accessibili e utili per la comunità.”

L’accordo consolida la presenza di ADMIRAL Pay nei punti fisici ad alta frequentazione e apre nuove opportunità di sviluppo congiunto, sia in termini di servizi sia di coinvolgimento della clientela, confermando il valore della prossimità come leva strategica per innovare il rapporto tra cittadini, energia e pagamenti.

 

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