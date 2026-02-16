ADMIRAL Pay e Syngame: una partnership strategica per il nuovo ecosistema dei pagamenti nel gaming

ADMIRAL Pay annuncia una nuova partnership strategica con Syngame, la realtà nata dalla fusione tra Microgame e Playmatika e attiva come concessionaria per il gioco a distanza con il brand Betpassion.

L’accordo prevede l’integrazione dei servizi APay EWallet all’interno del portale di gioco Betpassion.it e nella rete dei Punti Vendita Ricarica (PVR), offrendo agli utenti un sistema di pagamenti semplice, immediato e pienamente conforme alle normative vigenti. In particolare, i giocatori potranno:

• ricaricare il conto gioco anche in contanti tramite APay E-Wallet presso la rete PVR, sfruttando l’ampia copertura territoriale dei punti fisici;

• riscuotere le vincite in tempo reale, direttamente sul wallet o nei punti vendita autorizzati;

• gestire depositi e prelievi in modalità omnicanale, garantendo continuità tra esperienza online e offlinenel massimo della sicurezza.

“Con questa partnership – dichiara Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay – rafforziamo ulteriormente il ruolo di ADMIRAL Pay come driver tecnologico per un ecosistema dei pagamenti sempre più sicuro, trasparente e integrato. L’ingresso di Syngame nel nostro network conferma la solidità delle nostre soluzioni e la nostra capacità di supportare gli operatori nel percorso di trasformazione digitale. Mettere a disposizione dei giocatori strumenti semplici, immediati e pienamente conformi alla normativa rappresenta per noi un ulteriore passo verso la costruzione di un futuro del gaming responsabile, efficiente e realmente phygital.”

L’integrazione con ADMIRAL Pay consente a Syngame di valorizzare ulteriormente la propria rete distributiva e di offrire un servizio perfettamente coerente con la strategia che accompagna il lancio di Betpassion.it. Gli utenti avranno infatti la possibilità di:

• continuare a utilizzare modalità tradizionali, come il contante nei punti fisici, pur giocando su un’unica piattaforma digitale avanzata;

• collegare il proprio APay Wallet al conto gioco per depositi e prelievi immediati;

• monitorare saldo e transazioni direttamente dall’interfaccia Betpassion;

• effettuare pagamenti completamente tracciabili e conformi alle disposizioni ADM.

Questa sinergia contribuisce alla costruzione dell’ecosistema phygital al centro della strategia Syngame, che integra innovazione tecnologica e prossimità territoriale, elementi distintivi del nuovo modello di rete.

“Siamo lieti di accogliere con entusiasmo la partnership strategica con ADMIRAL Pay, che integra i servizi APay E-Wallet sulla nostra piattaforma Betpassion.it – afferma l’amministratore delegato di Syngame Marco Castaldo. Questa sinergia rappresenta un ulteriore passo verso un ecosistema phygital innovativo, permettendo ai nostri utenti depositi, ricariche in contanti e prelievi immediati in totale sicurezza e piena conformità normativa ADM. L’accordo valorizza la nostra rete distributiva capillare, combinando prossimità territoriale con tecnologie all’avanguardia, e rafforza la competitività nel gaming responsabile. Con questa integrazione, Betpassion consolida il proprio posizionamento tra gli operatori più avanzati del mercato italiano, confermando una visione chiara: offrire un’esperienza di gioco moderna, sicura e attenta a tutte le esigenze del cliente.”

Conformità normativa e innovazione: un vantaggio competitivo comune

Il recente riordino normativo del settore impone requisiti sempre più stringenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari legati al gioco, limitando l’uso del contante per le ricariche dei conti. In questo scenario, l’APay E-Wallet si conferma uno strumento efficace, completamente trasparente e pienamente conforme alle nuove disposizioni, rappresentando un asset strategico per operatori come Syngame che hanno completato la

transizione verso un’unica piattaforma concessionaria.

L’ingresso di Syngame nel network degli operatori che adottano le soluzioni ADMIRAL Pay conferma inoltre l’affidabilità, la scalabilità e la solidità tecnologica dei servizi messi a disposizione da ADMIRAL Pay, contribuendo al processo di digitalizzazione del settore e al miglioramento dell’esperienza degli utenti Betpassion. L’integrazione rientra pienamente nella visione di Syngame, orientata alla costruzione di un ecosistema sostenibile e tecnologicamente avanzato, capace di offrire strumenti moderni, sicuri e immediati, mantenendo al contempo la vicinanza e l’affidabilità garantite dalla rete fisica.

PressGiochi