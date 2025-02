ADMIRAL Pay e Stanleybet: un’alleanza strategica e innovativa per i pagamenti nel settore del gioco online

ADMIRAL Pay è entusiasta di annunciare la firma di un accordo strategico con Stanleybet, che consentirà di integrare le soluzioni di pagamento digitale nel canale PVR, utilizzato per la distribuzione

Grazie all’app APay E-wallet, ADMIRAL Pay offre una nuova modalità di pagamento che va oltre i tradizionali servizi al cittadino, permettendo ai giocatori di trasformare il denaro contante in digitale e viceversa. I giocatori potranno ricaricare e prelevare istantaneamente dall’APP APay E-wallet direttamente nei PVR della rete StanleyBet; poi tramite questo innovativo portafoglio digitale potranno ricaricare il proprio conto di gioco e riscuotere le vincite. In questo modo l’esperienza del giocatore per la ricarica del conto di gioco e l’incasso delle vincite rimane fluida e al contempo sicura, sia online che offline.

Questa partnership si inserisce in una strategia più ampia di ADMIRAL Pay, che mira a promuovere l’innovazione nel panorama dei pagamenti digitali, assicurando soluzioni sicure, tracciabili e sostenibili, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di gioco online.

ADMIRAL Pay è l’Istituto di Pagamento del gruppo NOVOMATIC Italia e si distingue per la sua missione di rendere i pagamenti più rapidi, semplici e sicuri. L’azienda offre soluzioni di pagamento BtoB pensate per soddisfare le esigenze di ogni cliente, grazie a una rete capillare di esercenti convenzionati e numerose partnership con grandi nomi sia nel mondo del gioco online che del retail.

Inoltre, con il suo prodotto APay E-wallet completamente digitale, ADMIRAL Pay consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di servizi, come il pagamento di bollettini, il bollo auto, il servizio conto gioco e molto altro.

Il Gruppo NOVOMATIC Italia, attraverso l’Istituto di Pagamento ADMIRAL Pay, continua a investire nell’evoluzione del settore dei pagamenti, proponendo soluzioni innovative per il mondo del gioco, con un’attenzione costante alla sicurezza dei consumatori e alla conformità normativa di ogni prodotto offerto.

