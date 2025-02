ADMIRAL Pay e Casinò di Venezia: accordo per i pagamenti digitali del casinò online

ADMIRAL Pay annuncia una nuova partnership strategica con il Casinò di Venezia. Grazie a questa collaborazione ADMIRAL Pay porta la sua innovativa tecnologia di pagamento digitale offrendo ai clienti un’esperienza ancora più fluida, sicura e all’avanguardia.

L’accordo prevede l’integrazione delle soluzioni di pagamento ADMIRAL Pay nei sistemi di gioco online e quindi permette ai giocatori di effettuare transazioni digitali rapide e sicure sia per la ricarica dei conti di gioco sia per la riscossione delle vincite. Grazie ad ADMIRAL Pay i clienti potranno convertire il contante in moneta digitale e viceversa, garantendo un accesso semplice ed efficiente ai servizi di pagamento.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia di ADMIRAL Pay di promuovere l’innovazione nel settore dei pagamenti digitali: l’Istituto di pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia, infatti, si distingue per la sua missione di rendere le transazioni più semplici e veloci, grazie a una rete capillare di esercenti convenzionati e collaborazioni con importanti player del settore. Con il proprio prodotto di punta APay E-Wallet, l’azienda offre un servizio completo che spazia dal pagamento di bollettini e acquisto di ricariche, alla movimentazione dei conti di gioco, rispondendo alle esigenze di un’utenza sempre più digitale.

Si riconferma una solida partnership, quella tra il Casinò di Venezia e il Gruppo NOVOMATIC: da anni, le due realtà collaborano per offrire ai clienti un’esperienza omnichannel sicura e ad alte performance, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e conformi ai più elevati standard di sicurezza.

PressGiochi