ADMIRAL Pay annuncia una nuova partnership con DomusBet

ADMIRAL Pay annuncia una nuova collaborazione con DomusBet, uno dei principali operatori del gaming italiano con un’offerta che comprende scommesse, casinò, bingo e poker. L’accordo introduce l’integrazione dell’APay E-Wallet sulla piattaforma DomusBet e nella rete dei Punti Vendita Ricarica (PVR).

Questa sinergia garantisce ai giocatori un’esperienza di pagamento più comoda e sicura, con operazioni in tempo reale e la possibilità di ricaricare anche nei punti vendita fisici, utilizzando un sistema pienamente conforme ai requisiti ADM.

L’adozione dell’APay E-Wallet permette a DomusBet di rafforzare il proprio modello ibrido tra online e retail, offrendo ai giocatori:

depositi e prelievi istantanei tramite wallet,

monitoraggio diretto di saldo e movimenti,

transazioni completamente tracciate secondo la normativa vigente.

La soluzione si inserisce nel percorso di crescita di DomusBet, che continua ad ampliare il proprio portafoglio grazie a partnership con provider internazionali e contenuti sempre più innovativi.

In un mercato che richiede standard sempre più elevati di trasparenza, il portafoglio digitale di ADMIRAL Pay garantisce solidità e controllo, mantenendo un’interfaccia semplice e intuitiva per gli utenti. La collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione del brand e offre ai giocatori un sistema di pagamento rapido, sicuro e pienamente conforme.

PressGiochi