ADMIRAL Pay annuncia una partnership strategica con E-Play 24

ADMIRAL Pay ed E-Play 24 annunciano una partnership strategica finalizzata all’integrazione di soluzioni di pagamento digitali, sicure e conformi per il settore del gaming online.

E-Play 24, operatore attivo nel gaming digitale e titolare delle concessioni dei brand E-Play 24, Sportium e Betwin360, adotterà l’infrastruttura ADMIRAL Pay. Gli utenti potranno così effettuare ricariche e prelievi tramite APay E-Wallet, sia online sia attraverso i punti vendita fisici (PVR), beneficiando di un’esperienza omnicanale integrata.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare innovazione, sicurezza e sostenibilità nel comparto del gaming online.

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