ADMIRAL Pay annuncia nuova partnership con QLASH, uno dei protagonisti del mondo esports

QLASH, uno dei principali protagonisti dell’ecosistema esports e gaming, e APay E-Wallet, portafoglio digitale di ADMIRAL Pay, azienda leader nei servizi di pagamento, annunciano una nuova partnership strategica che porterà innovazione e valore aggiunto alla community dei videogiocatori e appassionati di esports.

Questa collaborazione segna l’inizio di una sinergia potente tra due realtà altamente complementari. QLASH, con la sua esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi gaming dal vivo e online, e APay E-Wallet, con la sua avanzata integrazione con numerosi provider e game publishers, uniscono le forze per offrire esperienze di gioco ancora più immersive e vantaggiose.

Grazie a questa partnership APay E-Wallet sarà sponsor ufficiale degli eventi live e offline di QLASH, inclusi tornei di punta come il Circuito Tormenta, che ogni anno accoglie e coinvolge migliaia di giocatori provenienti da tutta Italia. APay E-Wallet supporterà eventi speciali e tornei esclusivi dedicati alla community, offrendo promozioni esclusive per i giocatori e nuove opportunità di engagement.

“Questa rinnovata collaborazione rappresenta un passo importante per QLASH, permettendoci di offrire esperienze ancora più complete e coinvolgenti alla nostra community,” ha dichiarato Luca Pagano, CEO di QLASH. “Con APay E-Wallet, ADMIRAL Pay condivide la nostra visione e la nostra passione per il mondo gaming, e siamo entusiasti di lavorare insieme per ampliare le possibilità offerte ai giocatori.”

“Siamo felici di proseguire la collaborazione con QLASH, un partner che incarna molto bene la nostra visione a supporto della community esports, con soluzioni innovative e sicure come APay E-Wallet”ha dichiarato Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay, che prosegue “nel mondo degli esports i giocatori sono sempre in movimento e hanno bisogno di strumenti veloci, sicuri e intuitivi, proprio come il nostro portafoglio digitale che rispecchia le attitudini di una generazione sempre più dinamica, immediata e soprattutto connessa”.

