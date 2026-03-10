ADMIRAL Pay, accordo con EUROBET: nuova esperienza phygital per milioni di giocatori italiani

ADMIRAL Pay continua a consolidare il proprio ruolo nel settore iGaming stringendo una nuova rilevante collaborazione con EUROBET, tra i principali operatori del mercato italiano del gioco online e delle scommesse, forte di una presenza capillare con oltre 900 punti sul territorio nazionale.

L’accordo introduce l’integrazione dei servizi di pagamento di APay E-Wallet all’interno della piattaforma di gioco EUROBET e nella sua estesa rete di punti vendita, con l’obiettivo di offrire ai clienti transazioni semplici, veloci e pienamente conformi alle nuove normative

Grazie alla partnership, i giocatori EUROBET potranno:

Ricaricare il conto gioco utilizzando l’APay E-Wallet presso l’ampia rete dei punti fisici EUROBET.

Riscuotere le vincite in tempo reale, direttamente tramite wallet o presso i punti vendita.

Gestire depositi e prelievi in modalità omnicanale, passando con continuità tra ambiente online e offline, in totale sicurezza e tracciabilità.

Un ecosistema phygital al servizio dei giocatori – L’integrazione nei sistemi EUROBET permette agli utenti di:

Collegare il proprio APay E-Wallet al conto gioco EUROBET per depositi e prelievi immediati.

Monitorare saldo e movimenti all’interno dell’interfaccia di gioco.

Effettuare pagamenti digitali sicuri, conformi alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi.

Questa sinergia crea un ecosistema phygital che valorizza la forza territoriale di EUROBET e l’innovazione dei servizi di pagamento ADMIRAL Pay, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento a flessibilità, rapidità e sicurezza.

Un supporto concreto alla nuova normativa sulle transazioni tracciabili – Nel contesto della recente normativa per la gestione del gioco a distanza e la ricarica dei conti di gioco, l’APay E-Wallet rappresenta una soluzione efficace e completamente trasparente, capace di garantire agli operatori piena conformità e agli utenti un’esperienza intuitiva e digitale.

L’ingresso di EUROBET nella rete degli operatori che adottano le soluzioni ADMIRAL Pay conferma la solidità e la scalabilità dei servizi dell’azienda, rafforzandone il posizionamento tra i principali player dei pagamenti digitali per il gaming in Italia.

“La partnership con un leader come EUROBET rappresenta un passaggio strategico fondamentale,” afferma Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay. “La combinazione tra una rete territoriale così ampia e le nostre soluzioni di pagamento digitali permette di offrire ai giocatori un’esperienza integrata, sicura e conforme, perfettamente in linea con l’evoluzione normativa e tecnologica del settore. Una collaborazione che non solo amplia la presenza di ADMIRAL Pay nel comparto, ma accelera la trasformazione digitale del gaming, ponendo le basi per un futuro in cui pagamenti tracciabili, immediati e omnicanale diventano lo standard del mercato”.

“Siamo molto contenti dell’avvio dei servizi di Admiral Pay nella nostra rete di vendita”, dichiara Andrea Faelli, Amministratore Delegato di Eurobet Italia. “In EUROBET lavoriamo costantemente per innovare i nostri servizi e anticipare l’evoluzione delle esigenze dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è mettere sempre la persona al centro, offrendo un’esperienza di gioco e di intrattenimento semplice, sicura e di qualità, capace di integrare in modo efficace tecnologia, servizio e presenza sul territorio. Investiamo continuamente nello sviluppo di soluzioni che migliorino l’accessibilità e la fluidità dell’esperienza di gioco, mantenendo al tempo stesso il massimo livello di attenzione al rispetto delle normative e agli standard di sicurezza richiesti dal settore”.

