ADMIRAL Gaming Network per la ricerca del vaccino contro il COVID-19

ADMIRAL Gaming Network, il concessionario di rete del Gruppo NOVOMATIC Italia, ha scelto di impegnarsi nel favorire la ricerca dell’Istituto Nazionale “Lazzaro Spallanzani” per lo sviluppo di una terapia vaccinale contro il Covid-19. AGN ha voluto sostenere la raccolta fondi per la ricerca del vaccino attraverso una donazione nell’ambito della campagna “Insieme verso il vaccino” promossa dall’associazione di categoria Assotrattenimento – As.tro.

Matteo Marini, CEO del Concessionario, ha voluto sottolineare l’importanza di supportare in questo momento la ricerca scientifica ma anche il valore della collaborazione tra gli operatori del settore del gioco pubblico: “L’impegno del nostro Gruppo è quello di sostenere concretamente i territori in cui opera, a maggior ragione in questa situazione di emergenza. Riteniamo che la ricerca per il vaccino contro il coronavirus sia, in questo momento, l’obiettivo primario affinché si riesca a restituire alla vita di tutti un nuovo respiro. Credo anche che sia importante il messaggio che gli operatori del settore del gioco legale danno intraprendendo questa iniziativa insieme. Insieme, infatti dovrebbe essere la cifra dei rapporti di filiera tra i concessionari e i gestori, non solo in questo periodo emergenziale”.

All’iniziativa di As.Tro. possono partecipare tutti collegandosi al sito GoFoundMe.com, e scegliendo la raccolta “Tutti insieme verso il vaccino con lo Spallanzani”.

PressGiochi