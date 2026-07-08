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Admiral Gaming Network: Francesco Parma entra nel Consiglio di Amministrazione

Admiral Gaming Network annuncia l’ingresso di Francesco Parma nel Consiglio di Amministrazione, dove affiancherà il Presidente Markus Büchele e l’Amministratore Delegato Michele Masini. Parma porta in AGN una consolidata esperienza

08 Luglio 2026

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Admiral Gaming Network annuncia l’ingresso di Francesco Parma nel Consiglio di Amministrazione, dove affiancherà il Presidente Markus Büchele e l’Amministratore Delegato Michele Masini.

Parma porta in AGN una consolidata esperienza nella gestione strategica e finanziaria, maturata anche all’interno del Gruppo Novomatic Italia, con responsabilità nelle aree di Financial Planning, Controlling e Credit Management.

La profonda conoscenza dell’organizzazione e delle sue dinamiche operative rappresenta un valore aggiunto per il Consiglio di Amministrazione, soprattutto in una fase caratterizzata da importanti sfide di mercato. Il suo contributo sarà determinante nel supportare la definizione delle strategie e il percorso di crescita del concessionario.

L’ingresso di Francesco Parma rafforza ulteriormente la governance di Admiral Gaming Network e conferma l’impegno dell’azienda nel consolidare il proprio sviluppo attraverso competenze manageriali di alto profilo e una visione strategica condivisa.

 

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