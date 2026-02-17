Admiral Bet sceglie l’aggregatore Casinò di Microgame per entrambi i suoi brand AdmiralBet.it e Starvegas.it

Admiral Bet integra l’Aggregatore Casinò Microgame all’interno della propria piattaforma di gioco, con l’obiettivo di ampliare l’offerta per entrambi i suoi brand AdmiralBet e Starvegas: una partnership che consolida ulteriormente il ruolo di leadership di Microgame sul mercato italiano.

Con più di 4.000 giochi disponibili e oltre 80 provider, l’aggregatore Microgame si propone come una soluzione completa per gli operatori: le sue caratteristiche di scalabilità, qualità e velocità di integrazione oltre all’offerta casinò più ampia del mercato, ne fanno uno strumento versatile e perfetto per soddisfare le esigenze degli operatori.

La sua tecnologia assicura un’integrazione rapida con i vari provider del mercato, consentendo di ottenere un layout personalizzabile, come anche funzionalità, strumenti e campagne di marketing modellati sulle esigenze specifiche di ciascun operatore. Gli strumenti avanzati di gamification che l’aggregatore offre rappresentano per gli operatori features imprescindibili per migliorare la customer experience e distinguersi sul mercato: in un contesto altamente competitivo, poter contare su strumenti di engagement qualificati rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.

Marco Bedendo, Direttore Generale Microgame: “La partnership con Admiral Bet rappresenta per noi un ulteriore importante riconoscimento della leadership dell’Aggregatore casinò di Microgame: siamo orgogliosi di questa collaborazione, consapevoli che Admiral Bet abbia scelto un prodotto progettato per rispondere alle esigenze di un mercato che sta cambiando rapidamente. In questo contesto altamente competitivo e in continuo cambiamento, l’aggregatore è lo strumento perfetto, con la sua flessibilità, rapidità di integrazione per offrire sempre un’offerta varia e aggiornata”.

Paolo Marchi, Managing Director di Admiral Bet: “Abbiamo scelto l’Aggregatore Casinò di Microgame perché offre un portafoglio ricco, moderno e facilmente integrabile, rappresentando per noi la soluzione ideale nell’attuale contesto di mercato. L’idea che ci ha guidati nella scelta della partnership era offrire ai nostri giocatori un’esperienza unica, moderna e perfettamente coerente con la nostra strategia di marketing: siamo sicuri che l’aggregatore casinò di Microgame rappresenti il mix di tecnologia, flessibilità e contenuti che ci consentirà di aumentare l’engagement e igliorare i nostri risultati di mercato”.

