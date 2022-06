ADMIRAL Bet rimborsa le quote di Berrettini vincente a Wimbledon

Oggi, 28 giugno 2022, a seguito della notizia circa l’avvenuto ritiro del favorito Matteo Berrettini dal torneo di tennis di Wimbledon, causato dalla recente scoperta della sua positività al Covid-19, il sito di giochi e scommesse online AdmiralBet ha deciso di rimborsare comunque tutte le scommesse in singola effettuate su Berrettini come vincitore del Torneo.

AdmiralBet è il brand online di ADMIRAL Sport Srl, società operativa in Italia a partire dal 2012, titolare della Concessione GAD 15096 per l’offerta di gioco online, e delle concessioni 4517, 4005, 4810 e 4326 per la raccolta di scommesse retail. La società fa parte del Gruppo Greentube, una delle sussidiarie del Gruppo di fama mondiale NOVOMATIC, che vanta un’altissima reputazione nell’industria del gaming e opera in diversi mercati giuridicamente regolati.

