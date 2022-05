ADM: tre esercizi commerciali delle province di Foggia e Bari denunciati e sanzionati

Sventata, nei giorni scorsi, la raccolta abusiva di scommesse presso tre esercizi commerciali nelle province di Foggia e Bari, dai funzionari ADM dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata.

L’operazione, avvenuta attraverso una preliminare analisi e riscontro delle banche dati, ha sottoposto a controllo due locali a Cagnano Varano e a Carpino (FG) e un terzo ad Altamura (BA).

Gli accessi ai locali sono stai preceduti da una prolungata attività di ricognizione e appostamento

fisico che consentiva di documentarne l’afflusso di clienti. Si è rilevato, in particolare che nell’esercizio di Cagnano Varano veniva effettuata l’intermediazione di scommesse utilizzando dei conti on line, circostanza che faceva scattare nei confronti del gestore la denuncia alla locale Procura della Repubblica. Si procedeva, inoltre, al sequestro amministrativo di un’apparecchiatura messa a disposizione della clientela per il gioco on-line. Gli esercizi di Carpino e di Altamura, invece, risultavano collegati ad un bookmaker privo della concessione prevista dalla vigente normativa.

