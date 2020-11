ADM. Totocalcio: raccolta scommesse continua regolarmente

“Con riferimento al comunicato AGIMEG “Hanno ucciso il totocalcio chi è stato lo si sa”, – come riporta una nota di ADM – , contrariamente a quanto asserito, la raccolta dei concorsi pronostici sportivi Totocalcio, Il9, Totogol, nonché della scommessa sportiva a totalizzatore Big-Match, non è stata interrotta anticipatamente il 6 novembrebre scorso, ma è regolarmente continuata -nelle modalità consentite dalle disposizioni vigenti -sino alla chiusura dei relativi concorsi, avvenuta alle 17:45 di sabato 7 novembre 2020. Per i prossimi concorsi, in programma nei giorni 14 e 15 novembre 2020, l’Agenzia ha disposto l’apertura dell’accettazione del gioco a partire dalle 16 di oggi, 10 novembre 2020 e sino alla chiusura, prevista per le 20:30 del 14 novembre 2020. A causa della sospensione delle attività di vendita giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, la raccolta potrà avvenire tramite il canale on-line. L’Agenzia conferma l’importanza del concorso pronostici Totocalcio che, oltre a non essere a rischio ludopatia, ha un ruolo centrale nella cultura sportiva e nella sensibilità degli italiani e conserva un elevato valore sociale”.

