ADM. Torna la lotteria nazionale “Italia”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha determinato che la lotteria nazionale “Italia” – manifestazione 2020, è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. – Radiotelevisione italiana denominata “Soliti Ignoti – Il ritorno”. La lotteria nazionale “Italia” 2020, con inizio il 14 settembre 2020, si conclude il 6 gennaio 2021.

Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5,00. I biglietti saranno realizzati in base alle seguenti modalità: a) produzione di venti serie di biglietti cartacei da 500.000 unità ciascuna contraddistinte con le lettere A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. Se nel corso della manifestazione, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisa la necessità, verranno emesse ulteriori serie; b) generazione di due serie di biglietti digitali da 500.000 unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB, da vendere esclusivamente on line attraverso i siti web dei punti vendita a distanza concessionari autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sarà immessa alla vendita una serie alla volta con possibilità di introdurre l’ulteriore serie in caso di esaurimento di quella già in vendita.

In allegato la determina: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1105267/Decreto+Lotteria+Italia+2020+RU-310233+del+10.9.2020.pdf/e360c625-3d67-4624-9b31-757baec9b382

PressGiochi