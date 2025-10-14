Newsletter

14 Ottobre 2025 - 11:29

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM, Taranto: sequestrati 22 apparecchi da gioco, segnalati cinque responsabili

Sono 22 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di cinque responsabili e la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 145.000 euro. Questo è il bilancio

14 Ottobre 2025

Share the post "ADM, Taranto: sequestrati 22 apparecchi da gioco, segnalati cinque responsabili"

Stampa pagina

Sono 22 gli apparecchi da gioco sequestrati, con la segnalazione alle Autorità competenti di cinque responsabili e la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 145.000 euro.

Questo è il bilancio di un piano coordinato di interventi condotti nei giorni scorsi, congiuntamente, dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle Fiamme Gialle di Taranto, nel settore del contrasto al gioco illegale e irregolare. Nello specifico, attraverso peculiari procedure di analisi di rischio, si è giunti alla definizione di mirati target sui quali sono state concentrate le attività ispettive, che hanno riguardato alcuni circoli ricreativi ubicati nella provincia ionica, all’esito delle quali gli operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro le apparecchiature elettroniche da gioco, non collegate alla rete telematica ufficiale.

Sono tutt’ora in corso, ad opera dei finanzieri, ulteriori approfondimenti di natura fiscale volti ad accertare il regolare versamento all’Amministrazione Finanziaria del cosiddetto Prelievo Unico Erariale, un tributo commisurato alle somme giocate e registrate sui contatori degli apparecchi. Nel settore del gioco pubblico, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso efficaci analisi di rischio effettuate in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato dai Vertici delle due Istituzioni, tutelano i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, i minori in primis.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Indonesia, continua contrasto al gioco illegale: chiusi oltre 27.000 conti bancari collegati al gioco online

Risoluzione Assemblea del Consiglio d’Europa: “Gli Stati membri devono monitorare il ruolo della pubblicità nello sport, anche relativa al settore del gioco d’azzardo”

Regno Unito. Evoke valuta la chiusura di 200 agenzie William Hill se aumenteranno le tasse sul gioco d’azzardo

Kalshi si espande in 140 paesi e punta a globalizzare i mercati predittivi

ADM, Taranto: sequestrati 22 apparecchi da gioco, segnalati cinque responsabili

Rilix arriva al Social Immersive Entertainment (SIE) Expo con esperienze VR autonome e ad alto impatto

G2E Las Vegas: il nostro best in show

KingMidas Games e SpinOro annunciano una partnership strategica per espandere la presenza globale

Stati Uniti, dal 1° gennaio 2026 la California mette al bando i casinò sweepstakes

Svizzera: la Polizia Cantonale sequestra otto apparecchi da gioco, 8 denunciati

Lotteria Italia 2025: elenco dei biglietti vincenti dei premi giornalieri abbinati a “Affari Tuoi”

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 30 del 18-20 ottobre 2025

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy