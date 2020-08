ADM, stipula della convenzione del Superenalotto slitta a dicembre 2021

Il direttore generale di ADM, Marcello Minenna ha adottato la determina con la quale si stabilisce che la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021.

Il termine per il versamento della restante seconda rata una tantum di 111 milioni di euro, pari al cinquanta per cento del prezzo indicato nell’offerta economica, è fissato al 30 settembre 2020 e sarà effettuato dalla società aggiudicataria sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato – Sezione di tesoreria di Roma.

Considerato che, per effetto dell’articolo 101 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella gazzetta ufficiale – serie generale n. 203 del 14 agosto 2020 – supplemento ordinario n. 30, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale è fissata, “a causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da covid-19”, al 1° dicembre 2021 e che “con determinazione del direttore dell’agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.

PressGiochi