ADM: sottoscritto protocollo d’intesa con la Corte dei Conti

E’ stato sottoscritto, in data odierna, presso la Direzione Generale ADM in Roma, un Protocollo d’intesa tra il Procuratore Generale della Corte dei Conti, Presidente Angelo Canale e il Dott. Marcello Minenna, Direttore Generale di ADM, finalizzato a rafforzare la collaborazione operativa tra le due istituzioni.

Sulla base dell’intesa, le Procure della Corte dei Conti potranno avvalersi degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e tributaria dell’Agenzia, esperti di antifrode in materia di accise, dogane e monopoli per l’attuazione di deleghe istruttorie, ai sensi dell’art. 56 del Codice di Giustizia contabile. Le Parti promuoveranno, altresì, il confronto su profili interpretativi connessi a tematiche di interesse operativo, individueranno le fattispecie generanti danni erariali che presentano profili di rilievo e maggiore ricorrenza ai fini delle analisi ordinariamente svolte da ADM, approfondiranno singoli contesti investigativi, con particolare riguardo alle frodi comunitarie e alle violazioni in danno dei bilanci degli enti nazionali e locali. Con l’occasione, il Direttore Minenna ha voluto altresì presentare al Procuratore Generale Canale, il Libro Blu contenente i risultati operativi conseguiti dall’Agenzia nel 2020.

