ADM: sospensione temporanea accettazione giocate in abbonamento al MillionDay per i concorsi successivi al 29 marzo 2023

Vista la determinazione direttoriale del 1 marzo 2023, n. 117509/RU con la quale è stata introdotta, dal 29 marzo 2023, l’estrazione giornaliera delle ore 13.00 del gioco numerico a quota fissa MillionDay e dei suoi giochi opzionali e complementari e considerato che per i necessari aggiornamenti tecnici non è possibile accettare giocate in abbonamento che comprendano concorsi successivi a quelli del 29 marzo 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determina a firma Stefano Saracchi ha stabilito che l’accettazione delle giocate in abbonamento per la partecipazione al gioco numerico a quota fissa Millionday e ai suoi giochi opzionali e complementari è consentita, in via temporanea, solo per i concorsi effettuati entro il 29 marzo 2023.

