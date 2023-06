ADM, sospensione temporanea accettazione giocate del Lotto per i concorsi successivi al 6 luglio 2023

ADM tramite Determina direttoriale rende noto che l’accettazione delle giocate in abbonamento per la partecipazione al gioco del Lotto e ai suoi giochi opzionali e complementari è consentita, in via

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, www.adm.gov.it che tiene in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

