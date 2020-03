ADM sospende tutti i giochi in tabaccheria: restano solo i gratta e vinci

Con un determina pubblicata questo pomeriggio, il direttore dell’ADM Marcello Minenna ha disposto:

a. la sospensione della raccolta del gioco presso le “tabaccherie” e gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura anche dei giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday” e “Winforlife” “Winforlife vincicasa” nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati;

b. rimane consentita solo la vendita delle lotterie istantanee “Gratta&Vinci”.

La sospensione dei giochi di cui al presente provvedimento avrà efficacia dal 31 marzo 2020 sino a provvedimento di revoca.

Resteranno garantite le essenziali attività di controllo in capo all’Agenzia.

PressGiochi